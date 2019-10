Chile suspende toque de recolher em Santiago e outras três cidades

26/10/2019 | 12:13



Em comunicado oficial, o Departamento de Defesa Nacional do Chile informou neste sábado, 26, a suspensão do toque de recolher na capital, Santiago, e nas cidades de Valparaíso, Concepción e La Serena. A medida estava em vigor desde 19 de outubro, em meio aos protestos que tomaram as ruas do país nos últimos dias. O documento foi reproduzido na conta oficial do Exército do Chile no Twitter.

"Durante o transcorrer dos dias, a Região Metropolitana tem alcançado índices de normalidade, tanto no funcionamento da cidade, como na vida dos habitantes, alcançada graças à contribuição de todos os cidadãos", diz o documento.

Na sexta-feira, 25, mais de 1 milhão de pessoas protestaram no Chile para pedir melhorias sociais no país. Com bandeiras, apitos, cartazes, panelas e frigideiras para se fazerem ouvir, houve protestos pacíficos de norte a sul, no oitavo dia de marchas contra o governo do presidente Sebastián Piñera.

Os manifestantes expressavam demandas como melhores salários e aposentadorias e melhorias no setor de educação.

Mais cedo na sexta-feira, na cidade portuária de Valparaíso, manifestações haviam feito com que o Congresso chileno fosse esvaziado pela primeira vez desde sua reabertura, em 1990, após o fim da ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990).

Ainda na sexta-feira, em sua conta oficial do Twitter, o presidente Sebastián Piñera afirmou que todos "escuturam a mensagem" e "mudaram". "A grande, alegre e pacífica marcha de hoje, onde os chilenos pedem um Chile mais justos e solidário, abre grandes caminhos de futuro e esperança", escreveu o mandatário.

*Com informações da Associated Press

Contato: iander.porcella@estadao.com