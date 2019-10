Manchester City faz 3 a 0 no Aston Villa e retoma vice-liderança do Inglês

26/10/2019 | 11:14



A perseguição do Manchester City ao Liverpool continua firme. Neste sábado, a equipe do técnico Pep Guardiola derrotou o Aston Villa por 3 a 0, em casa, no Etihad Stadium, retomou a vice-liderança do Campeonato Inglês e encurtou a desvantagem em relação ao líder.

O Manchester City havia perdido o segundo lugar para o Leicester, que obteve a maior goleada de um visitante na história da Premier League (criada em 1992), ao aplicar um humilhante 9 a 0 sobre o Southampton na abertura da rodada, na sexta-feira.

O time de Guardiola soma 22 pontos, dois a mais que o Leicester, o terceiro, e a três do Liverpool, que, no entanto, ainda entra em campo no domingo diante do Tottenham e pode voltar a abrir seis pontos de vantagem na ponta. O Aston Villa tem 11 pontos e caiu para a 13ª colocação.

Os três gols só saíram na etapa final. No primeiro tempo, o City encontrou dificuldades para balançar as redes. Gabriel Jesus, escalado entre os titulares, perdeu boas chances. Os visitantes também incomodaram e obrigaram o goleiro Ederson a trabalhar.

O panorama mudou no primeiro minuto do segundo tempo, quando Sterling ficou na cara do gol após raspão de cabeça de Jesus e abriu o placar. O atacante inglês ostenta a marca de 13 gols em 14 jogos na temporada, considerando todos os torneios.

Jesus teve outras chances de marcar. Na principal delas, o zagueiro Mings tirou em cima da linha. Não fez falta para o City, que ampliou aos 20 com De Bruyne em cobrança de falta que não desviou em ninguém - o gol do belga foi validado após checagem do VAR. Aos 24, Gundogan fez o terceiro e sacramentou o tranquilo triunfo dos comandados de Guardiola.

No final, aos 42, Fernandinho foi expulso após levar o segundo amarelo por impedir faltosamente um contra-ataque do Aston Villa, do brasileiro Douglas Luiz. Convocado por Tite para os dois próximos amistosos da seleção brasileira, o meia teve boa atuação. Movimentou-se bastante e participou ativamente das criações das jogadas, mas não conseguiu impedir a derrota de sua equipe.