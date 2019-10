Adele aparece magérrima em novas fotos da festa de Drake e site revela que cantora perdeu peso por causa do filho

26/10/2019 | 11:11



Adele surpreendeu ao postar foto magérrima durante a festa de aniversário de Drake. Depois de publicar clique no Instagram e a imprensa internacional ter divulgado que a cantora perdeu cerca de 19 quilos, novas fotos da beldade durante o evento foram reveladas. Adele aparece com um copo de bebida na mão, enquanto segura o vestido tomara que caia, chamando a atenção pelos ombros mais finos.

Em bate-papo com a revista Us Weekly,um personal trainer falou sobre a mudança drástica na aparência da cantora: Adele está realmente incrível. Você pode ver nas fotos dela há seis meses, a pele dela parece mais brilhante e ela está muito mais magra agora. E acrescentou sobre os cliques da beldade: Nestas novas fotos, você pode ver muito mais a definição em sua clavícula, a perda de peso pelos braços e pernas. Sua mandíbula também é muito mais esculpida. Ela perdeu gordura uniformemente de todas as partes do corpo.

Solteira desde o término de seu casamento com Simon Konecki, Adele aderiu à uma nova rotina: Ela faz sessões de 60 minutos que incluem cardio, treinamento em circuito e Pilate. Ela encontrou uma rotina que está trabalhando para ela e está gostando mais, alegou uma fonte ao veículo. A cantora britânica se exercita três vezes por semana e a decisão de emagrecer se deu por causa do filho, Angelo, de 7 anos de idade: Ela realmente quer ser saudável e dar um bom exemplo para o filho. Ela está mais focada em se sentir bem e nos benefícios à saúde do que na perda de peso.