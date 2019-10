Após rumores de término, Zilu Camargo celebra aniversário de namoro com foto e mensagem fofa

26/10/2019 | 11:10



Zilu Camargo já enfrentou rumores de que seu namoro com Marco Ruggiero havia terminado, no entanto, a empresária e ex-esposa de Zezé Di Camargo provou que está tudo bem entre eles ao publicar uma foto superfofa em que eles aparecem celebrando o aniversário de namoro.

Na legenda da publicação, Zilu se declarou: Brindarmos um ano e nove meses de namoro! Que Deus continue abençoando nosso amor! te amo!, escreveu ela, adicionando ainda a hashtag AmoSemHolofotes.

O fotógrafo, claro, retribuiu o carinho e deixou sua mensagem para a companheira:

Eu te amo maissss!!!! Obrigado por estar ao meu lado esses um ano e nove meses e fazer entender o que é amor com os pés no chão e me fazendo ser um homem com qualidades . Amo você. Fofos, né?