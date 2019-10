Mobilização bem-vinda

Do Diário do Grande ABC



O trágico saldo das chuvas torrenciais que atingiram o Grande ABC a partir da noite de 10 de março, um domingo, ainda está muito presente na memória coletiva da região. E deve permanecer assim por longo tempo. Difícil esquecer dez mortos, 284 desabrigados, 181 mil passageiros sem transporte por trens e R$ 1,6 bilhão de prejuízos. A sinistra lembrança, todavia, tem efeitos profiláticos. Para evitar a repetição dos danos do fim do verão passado, a Defesa Civil estadual capacitou dezenas de agentes para, em força-tarefa, agir prontamente diante dos temporais. Planejar é o primeiro passo para minimizar os riscos ocasionados pelos temporais comuns à estação que se aproxima.

Para se ter ideia da amplitude do protocolo de atuação definido nos dois dias de treinamento realizados em São Bernardo, acompanhados de perto pela equipe de reportagem deste Diário, basta dizer que 164 áreas de risco no Grande ABC serão monitoradas em tempo real durante o verão. Como vários morros e encostas são ocupados por moradias, deslizamentos são uma das principais causas de tragédias. Das dez mortes de março, por exemplo, quatro delas ocorreram exatamente nessas circunstâncias, no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. A ideia é que, com a capacitação recebida, os técnicos da Defesa Civil consigam se antecipar à movimentação de terra, salvando bens materiais e, especialmente, vidas.

É verdade que nem todo o resultado trágico da chuva de março deve ser atribuído à falta de preparo da região. De acordo com especialistas, o volume de água registrado em menos de 24 horas equivaleu a mais que o dobro do verificado no dia mais chuvoso do mesmo mês de 2018. Ou seja, mesmo que estivesse muito bem organizado, os estragos poderiam ser grandes – em não estando, o saldo foi o que se viu. Com a postura preventiva adotada pela Defesa Civil, muito bem-vinda, reconheça-se, espera-se que o Grande ABC seja capaz de dar respostas mais ágeis e efetivas para mitigar os efeitos dos temporais que eventualmente acontecerão no verão que se avizinha.