Gretchen fala sobre expectativa para o nascimento do neto e filme sobre sua vida: - Antônia Fontenelle quer me surpreender

26/10/2019 | 10:11



Gretchen não só botou o pai de Anitta para rebolar durante o Teleton 2019, na última sexta-feira, dia 25, como também bateu um papo com com a imprensa sobre o que está vindo por aí em sua vida! Depois de diferentes celebridades como Elis Regina, Simonal e até mesmo o palhaço Bozo ganharem um filme sobre suas vidas, chegou a vez de Gretchen ter sua história contada nas telonas. O primeiro teaser da obra, que é dirigida por Antonia Fontenelle, já foi divulgado e a rainha do rebolado comentou que não está a par das informações sobre o longa-metragem:

- É a Mel Lisboa mesmo, mas o resto a Antônia não conta nem para mim, ela disse que quer me surpreender. Eu não vou fazer parte desse filme, nada!, disse ela.

A estreia do filme sobre a vida de Gretchen está prevista para 2020. Além de Mel Lisboa, o elenco ainda terá os atores Henri Castelli e Nívea Maria. Além do filme, a cantora ainda se prepara para a chegada do seu primeiro neto, que irá se chamar Bento. Ela falou sobre a escolha do nome feita por Thammy Miranda e Andressa Ferreira, pais da criança, e a expectativa para o nascimento do bebê:

- Pois é ficou Bento sem H mesmo, era com H e agora é sem, mas o importante é que é Bento! Está chegando, agora em janeiro!