Mãe de três filhos, Ivete Sangalo revela como faz para conciliar maternidade e carreira,

26/10/2019 | 10:11



Ivete Sangalo para tudo por onde passa e no Teleton 2019 não foi diferente! A cantora foi uma das presenças ilustres do programa, que rolou na última sexta-feira, dia 25, e ao final de sua participação na atração falou com a imprensa sobre maternidade. Ela, que é mãe de Marcelo e das gêmeas, Marina e Helena, comentou como faz para conciliar a vida profissional cheia de compromissos com as tarefas de ser mãe e ainda contou uma lição que aprendeu com o Teleton:

- Eu acordo e vejo aqui que a gente tem histórias de muito mais superação do que só uma agenda agitada!

A cantora também disse que aprende todos os dias com os seus filhos, principalmente a ser uma pessoa melhor e a ser melhor para eles. Por fim, ela falou sobre a diferença do tempo em que era criança e a infância de seus herdeiros:

- Antes tinha mais liberdade, eu morava em Juazeiro então tinha mais liberdade. Mas eu vou dando um jeitinho aqui e acolá para a gente brincar das mesas coisas, mas também tem umas adequações com os dias de hoje e o que as crianças gostam.