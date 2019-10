Eduardo Bolsonaro diz que Joice e Major Olímpio queriam 'abocanhar' PSL-SP

25/10/2019 | 21:52



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltou a atacar colegas nesta sexta-feira, 25, e disse que os parlamentares que pedem sua expulsão do partido "achavam que iriam abocanhar o PSL em São Paulo". O filho do presidente disse ainda que a direção anterior do diretório paulista "não é confiável".

"Acho que os principais prejudicados são exatamente aqueles que estão impetrando pela minha cassação do PSL", disse Eduardo. "Eles é que vão ter de se explicar. Curiosamente todos eles são de São Paulo".

A critica ocorre após os deputados Major Olímpio, Joice Hasselmann, Abou Anni e Junior Bozzella e Coronel Tadeu registrarem em cartório um pedido de expulsão do filho do presidente. Eduardo admite que o pedido ocorre em meio a uma briga pelo diretório estadual, a um ano das eleições municipais de 2020.

Agora ter destituído mais de 200 dirigentes municipais, Eduardo disse que seu trabalho como presidente do diretório é identificar "pessoas corretas" para chefiar a representação do PSL nas cidades. E criticou a direção regional anterior.

"Junior Bozzella dominava os diretórios aqui em São Paulo, ele não é uma pessoa confiável", disse. "Eu não posso permitir que ele seja dono do Estado de São Paulo, seja eleito na onda Bolsonaro e depois faça o que vem fazendo conta o presidente."

Eduardo foi à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na noite desta sexta para receber uma homenagem organizada pela ala bolsonarista do partido no Estado. O plenário da Casa teve seguidos gritos com ofensas a Bozzella.