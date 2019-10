Governo do Estado sela acordo para transferir Ceagesp

Da Redação



26/10/2019 | 07:25



O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem acordo com o governo federal que permite a transferência da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina, na Capital, para novo endereço e sua concessão à iniciativa privada.

Doria também assinou decreto estadual autorizando que o novo endereço tenha acesso a rodovias classe zero, caracterizadas por alto padrão técnico, com pista dupla e acessos limitados para garantir mais fluidez de tráfego. O documento também lista os requisitos e contrapartidas para implantação e manutenção do novo entreposto na Grande São Paulo, cujo endereço não foi revelado. Porém, sabe-se que ele será transferido para local com área construída mínima de 300 mil metros quadrados e oferecerá infraestrutura que atenda à atual demanda.