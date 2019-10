Diretor do IML do Estado afirma que unidade de Mauá era irregular

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/10/2019 | 07:00



O fechamento do posto de atendimento do IML (Instituto Médico-Legal) em Mauá, que prestava atendimento preferencial às vítimas de violência doméstica da cidade, de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, ocorreu porque o equipamento funcionava de forma irregular. A afirmação foi feita pelo diretor estadual do IML, Alexandre Inaco Cirino. Segundo o dirigente, a abertura do posto se deu em novembro em caráter “provisório e experimental”. “Não houve interrupção do serviço, porque o posto não existia juridicamente.”

Cirino explicou que não havia convênio formalizado entre a Prefeitura de Mauá e a Polícia Técnico-Científica. Alegou que o local – uma sala na antiga sede da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, na Rua Manoel Pedro Júnior, 334, Vila Bocaina, que funcionava apenas às quartas-feiras, das 14h às 16h, – não tinha condições estruturais e sanitárias necessárias para a realização dos atendimentos. A informação de que o posto foi fechado após a saída da médica legista, que se afastou por motivos de saúde e não foi reposta, também foi contestada pelo diretor. “Realmente, temos falta de pessoal, mas o fechamento do posto foi uma decisão da equipe que vinha prestando o serviço”, justificou.

De acordo com o gestor, ao longo do curto período em que o posto funcionou, de 28 de novembro a 10 de janeiro, a equipe que prestava o serviço constatou que não era produtivo manter os exames que vinham sendo realizados em Mauá e que o posto atrapalhava a produtividade do IML de Santo André, ao mesmo tempo em que o atendimento na cidade não estava à altura das necessidades das vítimas. Cirino afirmou que cerca de 20% dos atendimentos prestados em Santo André são para moradores de Mauá. “Entendemos as dificuldades para a população se deslocar de uma cidade a outra, está nos nossos planos facilitar a vida dessas pessoas, mas isso não pode ser feito sem seguir os critérios e padrões estruturais e sanitários”, concluiu.

Mauá teve uma unidade do IML funcionando no Cemitério Santa Lídia, na Rua dos Andradas, 160, até 1998. A reabertura do serviço é reivindicada pela administração municipal desde 2003. A abertura do posto na Secretaria de Política para Mulheres foi anunciada pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB) como medida que facilitaria o acesso das mulheres às medidas protetivas e que o serviço seria ampliado em breve. No entanto, Cirino declarou que a administração sabia do caráter temporário da iniciativa.

Sobre a reabertura do IML de Mauá, em área que deve ser ofertada pela municipalidade, o diretor afirmou que não será possível enquanto o governo do Estado não realizar novos concursos para médicos legistas, auxiliares de necrópsia e atendentes de necrotério.

A Prefeitura de Mauá não se posicionou até o fechamento desta edição.