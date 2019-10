Angélica entrega segredos de beleza e fala sobre envelhecimento: - A rugas fazem parte

25/10/2019 | 18:10



Angélica, que estava de férias com a família, marcou presença nessa sexta-feira, dia 25, no Se Joga! No programa de entretenimento da TV Globo, a beldade conversou com os apresentadores Érico Brás, Fabiana Karla e Fernanda Gentil sobre diversos assuntos, como por exemplo, o fato de estar, há 15 anos, com Luciano Huck e como notícias falsas podem afetar o relacionamento:

- A gente nunca caiu em fake News. A gente conversa muito como casal. Vê uma coisa, pergunta e confia um no outro, mas já vi muito em relação a mim e ao meu trabalho. Quando é mentira, a não ser que afete a família, me incomoda. Mas quando é comigo, não me perturba. Eu e Luciano a gente tem essa coisa. A gente resolve. Quando envolve terceiros, machuca.

Além disso, ela falou sobre o envelhecimento:

- Não dá pra ter essa neura. Envelhecemos é porque estamos vivos. Vamos envelhecer. Feliz, bem e com saúde. Quero envelhecer muito ainda. Por causa do nosso trabalho a gente se cuida, mas tudo com limite. A rugas fazem parte. Tem história. Tem que ter orgulho delas. Junto com elas vem a experiência, coisa boa.

E explicou se possui algum segredo de beleza:

- Não, acho que é a felicidade, a alegria e muito esforço também (risos). Malho, como direito... 15 anos de casada. Isso também é ótimo. A pele fica mara! Minha dermatologista é ótima, mas o Luciano ajuda muito.