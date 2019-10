Paço de Santo André recebe OktoBeer’s Fest hoje e amanhã

Vinícius Castelli



26/10/2019 | 07:57



Bebida, comida e música estão no cardápio do Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário) neste fim de semana. O local serve de palco para o segundo e último fim de semana do OktoBeer’s Fest, evento que acontece das 11h às 22h. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos da cidade.

Pratos típicos da Alemanha, hambugueres e diversas outras receitas são boas opções. O evento terá como opção chopes de diversos produtores – mais de 50 tipos. Quem for com os filhos poderá contar com o espaço kids.

A programação musical conta com o som do Rock Fuzz, a partir das 12h. As bandas Cascudo Alemão, Power of Maiden, Bando do Fritz e Monalizza estão confirmadas hoje. A festa segue amanhã com show da Cervamalte e Big Fighters, entre outros nomes.