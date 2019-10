Edvania Rêgo abre exposição em seu ateliê

Vinícius Castelli



26/10/2019 | 07:55



Aceitar a imperfeição e conviver bem com isso. Entender que os traços deixados pelo tempo são parte do que torna cada indivíduo único. Essas são algumas das reflexões que promove a artista plástica andreense Edvania Rêgo com a exposição Natureza Impressa. A mostra pode ser apreciada somente hoje no ateliê da artista (Rua Onze de Agosto, 47), em Santo André, das 13h às 18h30. A visitação é gratuita e as obras estão à venda.

Alguns dos trabalhos já foram expostos. Outros são inéditos. E todos eles feitos em monotipia e impressão botânica (impressão de elementos naturais em diferentes papéis ou tecidos, a partir de processo de vaporização das folhas e flores). Edvania utiliza materias que são recolhidos ao longo do caminho percorrido diariamente por espaços que tenham folhas caídas ou que chamem a atenção por algum aspecto. “O processo de vaporização das folhas e flores utiliza como veículo condutor um mordente para a transferência da imagem”, explica.

As obras de Edvania caracterizam-se por promover um olhar mais atento ao aspecto visual do meio natural e todo percurso da planta, nascimento, vida e morte. “Em cada estágio de desenvolvimento, ou melhor, ao longo das estações do ano, há um aspecto a ser destacado, como cor, forma, textura e pigmento, que vão se alterando e se tornam elementos gráficos com muitas possibilidades estéticas”, explica.

A artista explica que seu trabalho caminha na direção da estética da simplicidade e valores conectados à natureza. “Muitas vezes o excesso nos tira a possibilidade de enxergarmos o necessário e a maneira como observamos o que está à nossa volta”, diz. Para ela, beleza é um aspecto muito individual e particular. Ela acredita que a maneira como selecionamos e priorizamos determinados assuntos diz muito sobre nossas escolhas e ações.

“Assim como a natureza, desejo que tenhamos a coragem de sermos perfeitamente imperfeitos, valorizando e aceitando as marcas deixadas pelo tempo para construirmos a nossa própria história, valorizando e celebrando cada momento vivido”, encerra.