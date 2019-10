Roberto Carlos em 3D chega às telonas em dezembro

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



28/10/2019 | 07:59



O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos agora será transmitido no cinema. É que em dezembro – dias 2, 6, 7 e 8 – as salas de todo País ganharão Roberto Carlos em Jerusalém 3D, que acaba de divulgar trailer e tem vendas antecipadas de ingressos, que começa na quinta-feira pelo site www.ingresso.com.

Com direção de Jayme Monjardim, o show foi gravado na Terra Santa, em um palco de mais de 1.000 metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, e emocionou uma plateia de 5.500 pessoas. A apresentação fez parte, em 2011, do Projeto Emoções Jerusalém.