Sesc apresenta filme ‘O Sal da Terra’

28/10/2019 | 07:58



Quem admira a obra do fotógrafo Sebastião Salgado reconhece uma imagem captada por suas lentes de longe. Ela tem características singulares. E a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e obra dele será amanhã, às 20h, no Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119), em São Paulo, onde será apresentado o documentário O Sal da Terra, produção indicada ao Oscar (2015) na categoria melhor documentário e vencedor do Prêmio Especial na mostra Um Certain Regard no Festival de Cannes (2014).

Dirigido por Juliano Salgado, filho do fotógrafo, o documentário faz um panorama sobre o trabalho de mais de quatro décadas que Sebastião tem desenvolvido, com temáticas sociais e ambientais. A exibição faz parte da programação integrada à exposição Gold – Mina de Ouro Serra Pelada, registro da década 1980 em mais de 50 fotos sobre o que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, na Amazônia paraense, pelas lentes de Sebastião Salgado. A exposição das fotos produzidas por Salgado neste ensaio está em cartaz na unidade até o dia 3 de novembro.

O diretor do documentário faz a mediação da atividade e conversa com o público sobre a relação profissional e familiar com o fotógrafo. A atividade é gratuita e para participar é necessário retirar ingressos com meia hora de antecedência.



TRAJETÓRIA

Nascido em Aimoré, Minas Gerais, Salgado se formou economista, mas optou pela fotografia em 1973. Atuou em importantes veículos e agências de comunicação. Ganhou notoriedade na década de 1980, com os livros Outras Américas e depois Trabalhados, Terra e Serra Pelada. Em seguida veio Êxodos, que o fez ficar conhecido no mundo, e Gênesis. É o primeiro brasileiro a integrar a Academia de Belas Artes da França.