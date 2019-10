Solta o som

Miriam Gimenes



27/10/2019 | 07:56



Não basta achar que canta bem para participar de um talent show. Tem de ter algo a mais. E a terceira temporada do PopStar, que estreia hoje à tarde na Rede Globo, confirma essa ideia. Com 13 participantes no palco – um deles o ator Robson Nunes, de São Bernardo –, o programa, apresentado por Taís Araújo, promete disputa acirrada.

Para apresentadora, estar no comando do programa mais uma vez é motivo de comemoração e muita alegria. “É muito gostoso estar aqui de novo, acompanhar a evolução do programa, a escolha dos candidatos, a trajetória de cada um. Cada edição do PopStar é única e isso se deve muito aos participantes, que têm trajetórias muito particulares”, afirma.

Segundo ela, a disputa no reality é com fair-play: muito respeito entre os competidores. “Quem ganha o PopStar é aquele que tem o caminho, ao longo das semanas, que mais encanta. Minha torcida é para que cada um consiga fazer o que planejou, nos brindando com um bom show todo domingo à tarde”, revela Taís.

João Côrtes também vibra com seu retorno ao programa, desta vez com outra função: a de repórter da temporada. “É muito especial poder vivenciar tudo isso de novo, mas agora com um novo olhar, não mais o de participante. Estou me arriscando novamente, já que é a minha primeira vez apresentando e isso está sendo muito legal. E ainda tem essa energia de trocar dicas com os participantes desta edição e de também bater muita bola com a Taís”, adianta.

O ator Robson Nunes, que já interpretou Tim Maia no cinema, está ansioso com a disputa. “A música faz parte da minha vida desde sempre e estou sempre antenado ao que está acontecendo no cenário musical. Até mesmo para criar meus personagens, eu gosto que tenha uma trilha para entrar no clima. O PopStar representa para mim um desafio muito bacana. No repertório, estou prevendo muito soul e MPB, a música preta brasileira.”

Além dele, estão no elenco Babi, Claudia Ohana, Eriberto Leão, Helga Nemeczyk, George Sauma, Leticia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People, Totia Meireles, Yara Charry, o repórter Danilo Vieira e o atleta Jakson Follmann.

Com direção-geral de Flavio Goldemberg, no PopStar os participantes têm como objetivo se superar e entregar, a cada domingo, um show diferente aos espectadores. “A cada ano percebemos que os participantes chegam ainda mais animados com o desafio de mostrar ao público um outro lado deles como artistas. A onda do PopStar vai além da competição: é um misto de aprendizado, realização profissional e descontração. O time está animado e nós também. Tenho certeza que será mais uma temporada muito especial, com um grupo disposto a sair da sua zona de conforto, a se arriscar e, principalmente, se superar”, afirma Flavio. Nos quatro primeiros programas desta temporada não haverá eliminação.

Depois das apresentações, os artistas serão avaliados por uma bancada de especialistas, formada por artistas e personalidades da cena musical e do entretenimento. Além deles, a plateia interativa vota durante as apresentações em tempo real e, a partir do terceiro programa, a votação também é aberta ao público.