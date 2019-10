Angelina Jolie não quer saber de guarda compartilhada de seus filhos, diz site!

25/10/2019 | 16:11



Angelina Jolie que está no auge dos seus 44 anos de idade simplesmente não quer compartilhar a guarda de seus filhos com o seu ex-marido e pai das crianças, Brad Pitt. De acordo com informações publicadas no Hollywood Life, uma fonte próxima a cantora afirma que ela permitiria visitas esporádicas do pai das crianças, mas quer fazer novo acordo.

Eles têm um acordo complicado no momento, com ela tendo a custódia e o Brad recebendo autorizações constantes do juiz para fazer as visitas, essa foi a determinação feita pela Justiça e o que ela tem a intenção de manter.

Lembrando que o casal de atores são pais de Maddox, de 18 anos de idade, Pax de 15 anos de idade, Zahara de 14 anos de idade, Shilow de 13 anos de idade e dos gêmeos, Knowx e Vivienne de 11 anos de idade. Os dois estão separados desde 2016 e ainda não resolveram os termos da custódia das crianças.

Ela não tem nenhuma intenção de oferecer a guarda compartilhada.

Essa novela vai longe, né? Mas tomara que os dois se acertem logo!