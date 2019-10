Lea Michele conta história bizarra sobre um fantasma que morava em seu apartamento

25/10/2019 | 16:11



A atriz Lea Michele, conhecida por ter interpretado Rachel Berry na série Glee, contou uma história curiosa no programa A Little Late with Lilly Singh. Lea afirmou que acredita que um fantasma vivia em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos, e que ele era um espírito velho de um músico.

- Sinto que muitas pessoas dizem Sim, vi um fantasma, mas realmente tinha um fantasma em um apartamento antigo que morava em Nova York. Tipo, sério, eu juro. Estava sentada no piso inferior desse apartamento e ouço uma explosão lá em cima, e fico tipo Ok, isso foi realmente assustador. Tinha uma tempestade de vento, então eu pensei A janela deve ter aberto! Eu subo, nada; silêncio. Nada está fora do lugar, estou sozinha. E eu estou olhando para janela e fico tipo Ugh, está tudo na minha cabeça e, assim como eu disse antes, a janela faz Whoosh! bem na minha frente. E também, estranhamente, eu ouvia alguém cantando no apartamento, relatou a artista.

Que doideira, não é? Depois, Lea confessou que não aguentou viver com as estranhezas que aconteciam no apartamento, e que por isso saiu de lá. E aí, você acredita nessa história?