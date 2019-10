Adele perde 19 quilos e aparece magérrima em festa de Drake

25/10/2019 | 16:10



Adele revelou, segundo o portal The Sun, que perdeu 19 quilos nos últimos meses! Segundo uma fonte próxima do jornal, a cantora estaria fazendo pilates com a famosa professora Ayda Field, criadora do Reformer Pilates, para melhorar a postura, a flexibilidade e o equilíbrio.

Além disso, o veículo conta também que ela cortou todo o açúcar e começou a fazer musculação, aderindo à dieta Sirtfood - conhecida por ser a dieta das celebridades, incluindo Madonna e Jennifer Aniston.

O emagrecimento da cantora foi intensificado depois do divórcio com o Simon Konecki, que aconteceu em setembro deste ano.

- A Adele está aproveitando mais quem ela é e isso é a prioridade dela no momento, juntamente com ser mãe de Angelo [filho de seis anos de idade com Simon]. Ela está amando a nova dieta e rotina de exercícios, está realmente funcionando. Ela está melhor do que nunca, afirmou a fonte.