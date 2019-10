Do Dgabc.com.br



25/10/2019 | 16:06



Policias do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram uma operação em Diadema, na noite desta quinta-feira (24). A ação foi em apoio ao 24º BPM, com intuito de coibir o tráfico de drogas e as ocorrências de roubo e furto em toda região.

A operação teve início na Praça da Moça, no Centro, onde todos os policiais e viaturas foram reunidos sob comando do Capitão PM Marotti, Comandante da Primeira Companhia de Ações Especiais, que coordenou a a operação, direcionando o patrulhamento tático. Foram realizadas abordagens, fiscalizações e vistorias a veículos, bares e locais com maior incidência criminal, objetivando a melhoria da segurança no município.