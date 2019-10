Icon Park é ótima opção de passeio em Orlando

Redação



25/10/2019 | 15:48

Para quem deseja curtir a Flórida além dos parques temáticos, o Icon Park, em Orlando, surge como ótima opção. O complexo de entretenimento abriga restaurantes, uma grande variedade de lojas e muita diversão. Entre as atrações do parque, destaca-se a The Wheel, a segunda roda-gigante mais alta dos Estados Unidos (a primeira fica em Las Vegas) e a maior da costa leste do país.

Para aproveitar o Icon Park ao máximo, é possível adquirir pacotes promocionais que dão acesso a diversas atrações. O turista pode combinar facilmente um passeio na The Wheel com uma visita ao aquário Sea Life e ao museu de bonecos de cera Madame Tussauds. Os mais aventureiros também podem comprar um pacote que combina o acesso à roda-gigante com um passeio no StarFlyer, carrossel a 137 metros do chão.

O Icon Park costuma agradar a quem buscam um passeio tranquilo em família. Após um dia de excursões agitadas, é uma excelente opção para quem quer relaxar, comer uma boa refeição e escutar música ao vivo. Também é um ótimo lugar para os visitantes que desejam tirar um dia de descanso, mas que não querem perder as maravilhas de Orlando. E o estacionamento é gratuito, a poucos passos do destino.

