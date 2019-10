Corinthians faz mistério na escalação e volta a relacionar Junior Urso

25/10/2019 | 15:18



Depois de fechar o treino e esconder a escalação, o técnico Fábio Carille divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico de sábado com o Santos, na arena do clube em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a volta de Junior Urso, recuperado de lesão muscular.

O jogador não atua há cinco jogos, coincidentemente o período em que o time alvinegro conseguiu vencer. Junior Urso pode aparecer na equipe titular, pois Sornoza fez dois jogos ruins na função de segundo volante. Outra dúvida na equipe está no posição de centroavante. Gustavo e Vagner Love disputam a vaga.

O zagueiro Bruno Méndez e o lateral-direito Fagner estão fora da partida por terem levado o terceiro cartão amarelo. Manoel e Michel Macedo entram, respectivamente. Carille também terá de cumprir suspensão por ter sido expulso na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Na área técnica estarão os auxiliares Leandro Cuca e Fabinho Félix.

O Corinthians se prepara para enfrentar o Santos pela sexta vez na temporada. Foram dois empates, duas vitórias do Santos e uma do Corinthians. Apesar da desvantagem nos duelos, o time do Parque São Jorge avançou sobre o rival nas semifinais do Campeonato Paulista. Na sequência, a equipe de Carille levantaria o troféu ao bater o São Paulo. Desses seis confrontos, três foram na arena em Itaquera, com uma vitória corintiana e dois empates.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Carlos, Danilo Avelar e Michel.

Zagueiros: Gil, Manoel e Marllon.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ramiro, Ralf e Renê Junior.

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love.