Após polêmica, convite de casamento de Kaká e Carol Dias é divulgado

25/10/2019 | 15:10



Como você viu, o jogador Kaká se envolveu em uma polêmica recentemente. O atleta, que está prestes a se casar com a modelo Carol Dias, teve que lidar com alguns rumores de que estaria tentando reatar com a ex-esposa, a empresária Carol Celico. Kaká negou os boatos e, depois, aproveitou para se declarar para a noiva. E já que o casamento está marcado para novembro, os convidados já começaram a receber os convites para comparecerem à cerimônia.

No Instagram Stories, a event planner Andrea Guimarães mostrou um pouquinho de convite de Kaká e Carol. O convite é bem sofisticado e moderno, com cores neutras e claras, e os noivos ainda escolheram uma frase bíblica como introdução aos convidados.

