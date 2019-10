Mano confirma Jean no time e deve dar nova chance a Carlos Eduardo no Palmeiras

25/10/2019 | 14:19



O técnico Mano Menezes confirmou Jean na lateral do Palmeiras e deve usar Lucas Lima e Carlos Eduardo na partida diante do Avaí, domingo, às 18 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda colocação do torneio, com 54 pontos, dez atrás do Flamengo, o time alviverde precisa da vitória para continuar a perseguição ao líder. A definição da equipe ocorrerá neste sábado, em uma atividade sem a presença da imprensa.

"Ele (Carlos Eduardo) trabalhou na equipe base, que trabalhou mais cedo, para ter um atacante de velocidade pelo outro lado e manter a ideia de jogo. Para isso, temos que ter um armador no meio, para servir os atacantes de velocidade, fazer lançamentos. Trabalhamos com o Lucas (Lima), para passar confiança e uma ideia clara de como a equipe deve jogar. Vamos confirmar a equipe amanhã", afirmou o técnico palmeirense em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol.

Com isso, o contestado atacante, contratado por mais de R$ 23 milhões do Pyramids, do Egito, deve ter mais uma chance, agora diante do lanterna do torneio. O treinador não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e Luan entra no seu lugar.

Mano também descartou a escalação do atacante Willian, que será preservado por causa de uma fibrose muscular na coxa direita. Por outro lado, ele confirmou a presença de Jean, pois Marcos Rocha está vetado por problemas físicos. "Vou iniciar com o Jean, mas vou relacionar o Mayke para o jogo. Ele ainda não está no estágio ideal, está voltando de uma parada longa. Vamos fazer uma volta mais equilibrada", justificou o treinador.

O técnico afirmou que está poupando os jogadores que não têm condições físicas de atuar. "Se tem algum indício (de desgaste), tiramos. O Scarpa foi tirado semana passada por isso, o (Willian) Bigode sentiu um desconforto cedo no jogo lá. Certamente, para o jogo em Santa Catarina, o Willian não vai estar. É importante os jogadores estarem bem porque são jogos de alta intensidade", explicou.