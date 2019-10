Controle parental: o lado bom dos spyware

Da Redação



25/10/2019 | 14:18

Spyware é uma espécie de programa espião, que tem o objetivo de observar informações pessoais e ler mensagens de texto de outro celular. Embora em boa parte dos casos seja associado a algo ruim, esse tipo de programa pode ser usado de forma bastante positiva: acompanhar a atividade dos filhos à distância.

O recurso é um bom aliado para pais que dejeam vigiar as atividades dos filhos de forma discreta e ainda acompanhar sua localização em tempo real. A tecnologia, inclusive, evoluiu bastante nos últimos anos, permitindo uma maior eficácia e proteção.

Como encontrar

O aplicativo, de forma geral, funciona de forma fácil e intuitiva. O primeiro passo é garantir que seu celular é compatível com o app e, em caso afirmativo, fazer o download e a instalação.

Vale destacar que a maioria dos programas não é gratuita. E mais: você deve desconfiar daqueles que são. Antes de optar por um spyware, faça uma pesquisa. A internet e o boca-a-boca são bons termômetros. Isso porque é importante ter certeza de qual app escolher já que você não terá reembolso.

Uma forma de avaliar por si só é experimentar a versão de teste. A maior parte dos spywares disponibiliza um curto período gratuito. Outra dica importante é escolher um aplicativo que tenha um bom serviço de apoio ao cliente, já que você pode sentir necessidade de ajuda para usar uma tecnologia tão diferente.

Por fim, certifique-se de que o spyware não infringe a lei. Alguns programas não veem problemas em passar do limite e quebrar a lei no que diz respeito à privacidade. Leia as normas de utilização e política do serviço antes de instalar e pagar.

Os mais confiáveis

A seguir, você descobre alguns aplicativos confiáveis para o sistema operacional Android:

– mSpy

– Spyzie

– Flexispy

– MobiStealth

– Mobile Spy

– SpyEra

– Highster Mobile

– PhoneSheriff

– TheTruthSpy

– Blurspy

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere 15 eletrônicos populares dos anos 1990 que são desconhecidos por (quase) todas as crianças de hoje: