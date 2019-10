Colunista afirma que Rafaella Santos estaria grávida de Gabigol, mas assessoria nega

25/10/2019 | 13:11



Rafaella Santos e Gabigol vez ou outra são vistos em clima de romance, apesar de já ter rolado um término e também a possibilidade de um novo affair. Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, a irmã de Neymar Jr. estaria grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol.

De acordo com o jornalista, amigos próximos do casal teriam confirmado a informação da gravidez. Em contato com a assessoria do atleta, que segundo Leo Dias, não confirmou e nem negou a informação ao falar que isso reflete a vida pessoal do Gabriel e, se houvesse qualquer manifestação sobre relacionamentos, o próprio atleta se pronunciaria de forma espontânea. A gente respeita os temas familiares e procura se envolver o menos possível com fofocas e especulações.

O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria de Rafaella, que negou a história:

É mentira. Inventaram isso semana retrasada e aí não rendeu e agora de novo.