Kanye West rebate comentários sobre sua crítica ao vestido sexy de Kim Kardashian: - Outros homens casados estão felizes em me ouvir dizer isso

25/10/2019 | 13:11



Você já deve ter visto que em recente episódio de Keeping Up With The Kardashians, Kanye West apareceu falando que não gostou do vestido polêmico de Kim Kardashian para o Met Gala de 2019, por ser sexy demais. Agora, em entrevista ao jornalista Zane Lowe para a Beats 1, o rapper comentou sobre a repercussão da sua fala, além disso, também falou sobre seu vício em pornografia, espiritualidade e carreira.

O vestido em questão é composto por corset de silicone bem justo ao corpo e, na ocasião, Kanye não ficou nada feliz com a escolha da socialite, e deixou isso bem claro na sua fala na época. Sobre isso, ele comentou:

- Há outros homens casados que eu sei que estão felizes em me ouvir dizer isso. A mídia social solicita às mulheres, em particular, que divulguem conteúdo que não divulgariam no passado. Quando eu era mais jovem e queria ver algo assim, tive que pagar a alguém mais velho... Agora tenho amigos que têm filhos no ensino médio e isso está prontamente disponível, se defendeu.

Depois do comentário sobre o vestido, ele foi muito criticado nas redes, mas ressalta que aprecia esse sofrimento causado:

- Sofro e aprecio o sofrimento, porque podemos sentir um pouco do que Jesus experimentou, mas sofro nas mídias sociais.

Agora, quando o assunto é infância e pornografia, o rapper se abriu ao entrevistador, e revelou ter sido apresentado a isso muito pequeno, mas que Deus o ajudou a superar o vício:

- A Playboy era minha porta de entrada para o vício em pornografia. Meu pai deixou uma Playboy para fora quando eu tinha cinco anos, e isso afetou quase todas as escolhas que fiz pelo resto da minha vida, desde os cinco anos, até agora, por ter que abandonar o hábito. Com Deus, eu consegui vencer as coisas que tinham controle total sobre mim.

O pai de quatro filhos aproveitou para contar também mais sobre seu diagnóstico de bipolaridade:

- Eu estou tentando mostrar que alguém diagnosticado ainda pode dirigir e ser o fundador de uma organização multibilionária. Ainda pode estar a serviço de Cristo. Ainda pode ser um bom marido e um bom pai. Minha vida não termina com esse diagnóstico e não serei estigmatizado e discriminado.

Por fim, o artista comentou sobre sua nova fase na carreira, dedicada mais ao cristianismo:

- Agora que estou a serviço de Cristo, meu trabalho é espalhar o evangelho, para que as pessoas saibam o que Jesus fez por mim.

Seu primeiro álbum cristão, Jesus is King, estava previsto para ser lançado no próximo domingo, dia 27, mas foi adiado. Antes mesmo desse primeiro vir a público, Kanye anunciou seu segundo projeto, chamado Jesus is Born, e que será lançado no dia de Natal.