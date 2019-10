Meghan Markle fala de empoderamento feminino após admitir estresse e perseguição em documentário

25/10/2019 | 13:11



Após assumir suas vulnerabilidades e falar sobre perseguição e estresse no documentário Harry & Meghan: An African Journey, Meghan Markle compareceu a um evento de empoderamento feminino na manhã desta sexta-feira, dia 25. A Duquesa de Sussex mostrou que o seu poder está presente tanto em seus trabalhos voluntários, quanto em suas lutas públicas, acompanhadas pela imprensa e pessoas do mundo todo.

O evento foi sediado no Castelo de Windsor pelas instituições The Queen''s Commonwealth Trust e One Young World. Para a ocasião, segundo informações do site norte-americano People, Meghan optou por um visual vermelho da cabeça aos pés, vestindo uma saia de couro vermelha da marca Hugo Boss, um suéter de gola V mais puxado para o amora e sapatos de camurça vermelhos. Ela também usava seus brincos de ouro e diamante da designer Emily Mortimer.

Inesperadamente, Meghan trouxe o marido, príncipe Harry, para a roda de conversa do evento. Na mesa de debate, ela explicou o motivo:

- Isso é muito importante para a maneira como meu marido se sente - ele trabalha nesse espaço desde 2013, e muitas pessoas nem percebem. Mas é isso que é realmente importante. Você não pode ter uma conversa sobre o empoderamento das mulheres apenas com mulheres.

A duquesa se reuniu com jovens líderes de todo o mundo, incluindo países como África do Sul, Nigéria, Iraque, Malawi e Bangladesh. A discussão abordou como essas jovens estão espalhando a ideia de empoderamento feminino para o mundo. Ainda levantou-se ideias para que elas possam compartilhar todas as conquistas e práticas que realmente fazem a diferenças, para que as pessoas consigam superar obstáculos e desafios complexos através do empoderamento.

E como você viu, uma mulher se atrapalhou ao cumprimentar Meghan Markle em um evento que aconteceu no último dia 22. Em entrevista à People, então, Myka Meier, especialista das regras e etiquetas da família real britânica, revelou se a Duquesa de Sussex quebrou algum protocolo real ao abraçar a tal mulher:

- Com o protocolo da realeza, é mais respeitoso esperar até que a realeza estenda um aperto de mão, um toque ou um abraço, e você siga o exemplo deles. Embora Meghan tenha sido inicialmente recebida com uma reverência, o que teria sido uma maneira respeitosa de cumprimentar um membro da família real nessa situação, está claro que Meghan estava tentando ser receptiva ao oferecer um abraço como uma saudação. Nesse caso, Meghan deu um abraço e a mulher seguiu o exemplo, o que foi ok. Às vezes, tudo é uma questão de tempo perdido, não necessariamente uma quebra de protocolo, e talvez uma postura anterior teria permitido tanto uma reverência quanto um abraço depois, mas apenas se a realeza o tivesse iniciado.

E aí, explicado?