Hotel famoso de Campos do Jordão oferece desconto

Redação



25/10/2019 | 12:18

O hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão, anunciou uma promoção para novembro. Durante todo esse mês, o local vai oferecer 15% de desconto em suas tarifas para os hóspedes.

Hotel em Campos do Jordão: promoção

De domingo a quinta-feira, a diária sai a partir de R$ 808 para o casal. Para o fim de semana, de sexta-feira a domingo, a hospedagem, para quem fechar no mínimo duas noites, sai a partir de R$ 924 para o casal. Há cortesia para uma criança de até dois anos por apartamento.

O Vila Inglesa conta com diversas atrações. As famílias podem aproveitar a estrutura de lazer e realizar atividades ao ar livre, como arvorismo, descidas de tirolesa, cavalgadas e passeios de bicicleta, triciclo ou charrete. O hotel em Campos do Jordão também tem horta, estufa e pomar, onde as crianças têm a chance de ver de perto como são produzidos os legumes, frutas e temperos usados nos pratos servidos no restaurante Moya.

Já os casais encontram momentos românticos a dois ao saborearem um bom vinho próximo à lareira ou na piscina aquecida e coberta, com vista panorâmica para o vale. O dia pode terminar no Bar da Torre, que serve deliciosos drinques, alguns deles feitos com a premiada Cachaça Mazzaropi.

Campos do Jordão com crianças

O A Janela Laranja, site parceiro do Rota de Férias, esteve em Campos do Jordão e dá dicas valiosas de como aproveitar uma viagem com crianças para a cidade. Acompanhe o vídeo.

Passeios em Campos do Jordão

A seguir, confira algumas opções de passeio para fazer em Campos do Jordão.