Tite convoca seleção para amistosos sem Neymar e jogadores de times do Brasil

25/10/2019 | 11:31



Sem a presença de Neymar e de jogadores do Flamengo e de outros clubes do País, o técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (25),a convocação de 23 atletas para os amistosos da seleção brasileira contra a Argentina, em Riad, Arábia Saudita, e diante da Coreia do Sul, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente, incluindo vários novatos, como o atacante Rodrygo, o lateral Emerson e o meio-campista Douglas Luiz.

Esses serão os últimos compromissos da equipe antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que começa em março do ano que vem. Até por isso, Tite aproveitou para apresentar uma relação cheia de novidades, tanto que também chamou um goleiro novato, Daniel Fuzato, da Roma, posição para a qual ele pôde voltar a convocar Alisson, recém-recuperado de lesão, sofrida no Liverpool.

Nas laterais, além de Emerson, Tite também resolveu apostar em Renan Lodi, que vem se destacando no Atlético de Madrid, sendo que ambos estiveram presentes em listas recentes de André Jardine para a seleção brasileira pré-olímpica. E Douglas Luiz, do Aston Villa e também com idade para participar de Tóquio-2020, se o Brasil se classificar aos Jogos de 2020, foi a principal novidade na relação de meio-campistas apresentada pelo treinador.

A lista não conta com Neymar, que ainda se recupera de uma lesão grau 2 na coxa esquerda, sofrida justamente em um amistoso do Brasil, contra a Nigéria. Isso abriu espaço para Tite apostar em Rodrygo, hoje conquistando seu espaço no Real Madrid, na relação de atacantes convocados, assim como David Neres, do Ajax.

Ao mesmo tempo, porém, lembrou do experiente Willian, de 31 anos, para os compromissos de novembro da seleção. E o zagueiro Felipe foi outro jogador presente na relação e que não tinha sido chamado para os compromissos anteriores do Brasil.

Tite também optou por não convocar jogadores do Flamengo, em função da proximidade de decisão da Copa Libertadores, que será em 23 de novembro, contra o River Plate. Um chamado poderia atrapalhar a condição física do atleta convocado para a decisão continental. E o clube carioca também havia solicitado que nenhum nome do seu elenco fosse incluído na relação, embora tenha assegurado que o documento não chegou às suas mãos.

Além disso, nenhum jogador de qualquer outro clube do País foi convocado. Assim, a seleção principal não vai desfalcá-los, sendo que o Campeonato Brasileiro não será paralisado, com as partidas da 33ª rodada da competição ocorrendo nos dias 16, 17 e 18 de novembro.

A seleção ainda não venceu após a conquista da Copa América. O Brasil empatou contra Colômbia, Senegal e Nigéria e perdeu para o Peru. Assim, tentará encerrar o jejum diante de Argentina e Coreia.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Daniel Fuzato (Roma).

Laterais - Danilo (Manchester City), Emerson (Betis), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid).

Zagueiros - Eder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas - Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique).

Atacantes - David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Willian (Chelsea).