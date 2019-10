São Bernardo recebe Oficina Preparatória para a Operação Chuvas de Verão

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/10/2019 | 11:21



O último dia da Oficina Preparatória para a Operação Chuvas de Verão foi marcado por treinamentos práticos e atividades em campo, na Rua da Bica, no bairro Vila São Pedro, em São Bernardo, com o objetivo de capacitar pelo menos 150 técnicos da Defesa Civil de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e outras 31 cidades de toda região metropolitana.

O principal objetivo da oficina é preparar os profissionais para prevenção e atuação em ocorrências de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. O projeto já existe ha pelo menos 10 anos e a novidade deste ano foi a parte em campo em um dos locais com histórico de deslizamento.

“Nos anos anteriores, trabalhávamos com fotos e vídeos de situações em perigo para conseguir mostrar uma realidade. Mas, esse ano, conseguimos essa atividade em campo muito importante”, comenta a capitão Aline Betânia da Defesa Civil do Estado.

O evento foi realizado pela Defesa Civil Estadual e pelo Oitavo Grupamento de Bombeiros. Também participaram representantes da Polícia Militar, das Guardas Civis Municipais, do Policiamento Ambiental, do Instituto de Pesquisas Técnicas, da Somar Instituto Meteorológico, do Comitê de Fomento Industrial do Polo Do Grande ABC (COFIPE), e dos Planos de Auxílio Mútuo da Região do ABC.