Kylie Jenner e Drake estavam em clima de romance durante festa de aniversário do rapper: - Parecia haver uma atração ali

25/10/2019 | 11:11



Recentemente, Drake celebrou seu aniversário com uma festa incrível, que reuniu um time de peso de celebridades! Rihanna, por exemplo, a ex do cantor, esteve por lá! Além dela, Kylie Jenner marcou presença e não só isso: parece até que ambos estavam em clima de romance. Pois é!

Segundo informações da revista Us, a empresária nunca ficou muito longe de Drake durante a celebração. A fonte ainda deu os seguintes detalhes:

- Ela passou a maior parte do tempo perto de Drake e seus amigos. Kylie estava cantando canções e dançando com suas amigas enquanto ela estava próxima de Drake, mas eles não estavam dançando juntos. Mas eles pareciam ter uma conexão.

A fonte ainda diz que Kylie, que recentemente colocou um fim ao seu relacionamento com Travis Scott, parecia estar vivendo sua melhor vida de solteira.

Já uma segunda pessoa que estava na festa contou que ambos passaram muito tempo juntos:

- Eles pareciam estar aproveitando a companhia um do outro. Eles estavam brincando e Kylie estava rindo. Ela parecia estar muito feliz e em um ótimo humor. Ela e Drake pareciam confortáveis um com o outros. Parecia haver uma atração ali.