Após esquentar o clima com Ex-Chiquititas Cinthia Cruz, Gui Araújo fica em saia-justa no De Férias Com o Ex Celebs!

25/10/2019 | 11:10



Gui Araújo saiu ganhando no último episódio de De Férias com o Ex Celebs após esquentar o clima com a ex-Chiquititas Cinthia Cruz. Os dois foram apontados como o mais novo casal do reality show após protagonizarem o maior beijão enquanto estavam deitados no quarto e isso, é claro, levou a internet à loucura.

Mas, é aquele ditado, nem tudo que é bom dura pouco e, na noite da última quinta-feira, dia 25, o influencer ficou na maior saia-justa ao encarar sua ex-namorada, Catherine, chegando no programa. A modelo, que tem apenas 19 anos de idade, é natural de São Paulo e estreou sua participação de um jeito completamente inesperado. Mesmo sendo ex de Gui, a paulista revelou já ter ficado com Túlio Rocha e, após alguns drinks, acabou criando discórdia entre Stefani e Hana. Mais tarde, quando a ressaca moral bateu, Catherine pediu desculpa aos participantes e clima esfriou.

Nas redes sociais, os internautas reagiram às atitudes dela e as opiniões ficaram dividas.

Rainha, declarou uma seguidora.

Você é maravilhosa, concordou uma segunda.

Catherine pediu desculpas, mas o álcool faz as máscaras caírem, né? Ranço dela não vai passar facilmente, declarou um usuário do Twitter.

Sem noção, soltou outro.

Fora isso, a tensão na casa aumentou quando Any descobriu sobre o romance entre Gui e Cinthia. Porém, a loira saiu ganhando ao ser escalada para um passeio com Naka. Já podemos dizer que o passeio rendeu! Mas como nem tudo são flores, teve ainda muita treta e sobrou para Any, Catherine e Marcelly irem para a praia resgatar mais um ex do passado. Vish...