Após polêmica, Mayra Cardi nega que comida em festa da filha tenha desagradado convidados

25/10/2019 | 10:10



Mayra Cardi decidiu fazer um desabafo em seu Instagram, na noite da última quinta-feira, dia 24, para falar sobre e a festa de um ano da filha, Sophia, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. A comemoração está dando o que falar pois, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a life coach teria desagradado os convidados devido a comida que foi servida e, para completar, não teria cumprido um acordo de divulgação com as empresas que forneceram os produtos para a festa.

Nesta sexta-feira, dia 25, a colunista noticiou que tudo que rolou na festa foi no esquema de permuta, ou seja, as pessoas trabalharam de graça, e Mayra não cumpriu o acordo de marcar as contas de todos os fornecedores em suas fotos publicadas nas redes sociais.

Nas redes sociais, Mayra desmentiu o climão na festinha:

Tenho escutado muito a frase: O ser humano deu errado. Eu quero muito acreditar que essa frase é mentira e que nós temos conserto. Final de semana minha banguela fez um ano de vida, claro que eu entreguei o que eu tinha de melhor para ela, o que tem de mais valor para mim, fizemos uma festinha com comida de verdade, comida que nutri, que faz bem, que é gostosa e o mais importante de tudo, comida que eu sirvo para quem eu amo, começou ela em uma publicação o feed.

Saíram muitas notas mentirosas contando mentiras a respeito da festa e dos meus convidados, fico muito triste com a falta de limite e respeito das pessoas diante de um dia tão especial e tão lindo que é o aniversário da minha filha, toda mãe tem o direito de escolher como quer criar seus filhos. Temos falado tanto em respeitar o próximo, aceitação do diferente, do outro, mas no fundo são mentiras para parecer bonitinho, ainda escreveu Mayra.

Por fim, ela pontuou:

A festa foi uma delícia, aniversários são para celebrar um grande dia com o que você tem de melhor nele, e eu jamais serviria algo que não consumimos por fazer mal. Foi com imenso carinho que eu escolhi cada detalhe, cada fornecedor, para uma festa saudável, e eles se adaptaram todos como pedi, de maneira incrível e deliciosa. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pelo incrível trabalho.

Para quem não lembra, a life coach abriu mão do cachorro quente, dos salgadinhos e dos doces e serviu coxinha de jaca, brigadeiro de batata doce e milk shake de chocolate sem lactose para os convidados que não gostaram muito das iguarias da linha saudável.