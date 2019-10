Após perder o bebê, Lucas Lucco surge em foto com noiva no hospital: Está difícil de sorrir

25/10/2019 | 09:11



A noiva de Lucas Lucco, Lorena Alves, foi internada duas semanas após sofrer um aborto espontâneo. Ela, que estava na décima semana de gestação, precisou ficar na UTI e nas redes sociais o cantor desabafou sobre o momento complicado, declarando que tem se mantido firme para ajudar a companheira.

E, pelo que parece, Lucas está realmente disposto a ajudar, visto que na última quinta-feira, dia 24, tentou colocar um sorriso no rosto da amada ao tirar uma foto no hospital! Na imagem, Lorena aparece deitada em uma cama, com um sorriso desenhado no rosto, enquanto o cantor mostra um sinal de positivo para os fãs.

Companheiro que é companheiro coloca sorriso no rosto um do outro mesmo quando tá difícil de sorrir. Esse foi eu que fiz amor, Lorena Carvalho, escreveu na legenda da publicação.