Caminhão carregado de produto químico tomba e trava o Rodoanel

25/10/2019 | 08:54



Um caminhão carregado com produto químico tombou e provocou a interdição do trecho oeste do Rodoanel na manhã desta sexta-feira (25). O motorista foi resgatado e seu estado de saúde é grave.

O acidente aconteceu por volta das 6h15 no km 22 do Rodoanel, na altura de Osasco, na Grande São Paulo. Até às 10h o trânsito permanecia interrompido no sentido da Rodovia dos Bandeirantes até o km 29.

Ao menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Como o caminhão transportava uma substância química, TDI (Diisocianato de tolueno), a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi ao local para retirar o material da pista.

