7 destinos de viagem perfeitos para curtir o Halloween

25/10/2019 | 08:48

O Dia das Bruxas está aí, em 31 de outubro e, para algumas pessoas, fazer uma viagem de arrepiar parece uma boa pedida para curtir a data. Pensando nisso, a Booking.com, empresa de viagem e turismo, pesquisou alguns destinos de viagem que assustam para explorar e se hospedar.

Tonopah, Nevada, EUA

A cidade de Tonopah tem um dos céus mais escuros dos Estados Unidos, o que torna o local perfeito para ver as estrelas. Além disso, conta com um famoso cemitério, conhecido por seu ar fantasmagórico. Para quem gosta, vale fazer uma caminhada noturna entre os túmulos.

Se isso parece macabro demais, dá também para explorar áreas urbanas. Nesse cso, vale a pena viajar pelos arredores de Los Angeles para visitar a Cidade Fantasma de Rhyolite, a uma hora e meia de Tonopah – um local cuja história não tem mais que doze anos – de 1904 a 1916.

Construída durante a Corrida do Ouro, a cidade prosperou nos primeiros anos, mas logo começou a enfrentar dificuldades por caus de uma crise nacional, que levou ao fechamento das minas em 1911. Deserta e misteriosa, a região é ideal para caminhadas entre os prédios abandonados, que incluem uma estação de trem, um armazém e um banco.

Para quem decidir se hospedar em Tonopah, a suíte “Lady in Red”, no Mizpah Hotel, pode ser uma boa opção, já que o local combina terror e estilo vintage com uma decoração em tons de vinho, ambientada ao Halloween.

Pluckley, Kent, Reino Unido

Pluckley, no condado de Kent, é conhecida como a vila mais assombrada da Grã-Bretanha. E essa fama não fica apenas entre os moradores locais: o Guinness Book – o Livro dos Recordes – oficializou a reputação do local em 1989.

Localizada a 89 km de Londres, a cidade é ideal para um bate-volta ou uma estadia mais prolongada. Mas é preciso coragem. Fique de olho em possíveis atividades paranormais, já que a região é conhecida por algumas aparições sobrenaturais – 16, mais especificamente.

Vale lembrar que, apesar da sua reputação aterrorizante, Pluckley também é famosa por sua paisagem exótica e atmosfera tranquila, típica das vilas.

Para fechar a viagem de Dia das Bruxas, outro local que vale ser visitado é o New Tavern Fort, em Gravesend – a uma hora de Londres e não muito longe de Pluckley. Há relatos da aparição, em 1992, de um fantasma de um soldado da Era Vitoriana. A testemunha tinha certeza de que se tratava de um espírito de épocas passadas, o que gerou ainda mais mistério na região.

Outra parada para lá de assustadora é o Castelo de Rochester, que inclusive foi cenário do livro “Haunted Castles of Britain and Ireland”, de Richard Jones. Repleto de história, localizado a apenas 20 minutos de carro de New Tavern Fort e a 40 minutos de Pluckley, o local, reza a lenda também abriga o espírito da Dama de Branco, que ainda perambula pela área.

Mas para o turista que estão à procura de uma acomodação, vale conhecer o charmoso e confortável café Pluckley Pad B&B.

Cluj-Napoca, Romênia

Cluj-Napoca é a capital não oficial da Transilvânia e o local ideal para quem procura uma experiência apavorante na floresta. Uma das mais assustadoras do mundo, a Floresta de Hoia-Baciu fica a uma distância de 30 minutos de carro de Cluj-Napoca.

A região envolve mistérios e contos sobre fantasmas e espíritos que vivem na Floresta Hoia-Baciu, além de um ou outro caso envolvendo extraterrestres. Muitos dos que visitam o local comentam a respeito das árvores, que têm um formato curioso – espigadas e curvadas -, bem ao estilo daquelas que aparecem nos filmes de terror.

Para quem está em busca de visitar um local “vampiresco” na Transilvânia, não deixe de conferir o Castelo Bran, localizado a quatro horas e meia de carro de Cluj-Napoca. Famoso por ter inspirado o romance “Drácula”, de Bram Stoker, esse castelo fica bem no topo de um penhasco e, por séculos, foi a residência oficial da nobreza romena, além de ser uma linda amostra da arquitetura gótica.

Deixando um pouco a história de lado e voltando ao presente, o apartamento Magna Suite, em Cluj-Napoca, é o local ideal para aventuras misteriosas na Transilvânia, além de contar com vistas lindas.

Rajastão, Índia

Bhangarh Fort, localizado no estado do Rajastão, não é para aqueles que se assustam com facilidade. Construído em 1573 e conhecido como o lugar mais assombrado da Índia, Bhangarh Fort só é habitado por alguns poucos macacos.

Cercada por arbustos cheios de espinhos e uma paisagem árida, a região é um ótimo local para mergulhar na história e imaginar como era a vida da comunidade que vivia ali durante a época gloriosa.

Segundo a lenda local, uma maldição recaiu sobre o forte, que foi fadado a permanecer sem teto pela eternidade – todo e qualquer telhado que fosse construído sobre o edifício estava condenado a desabar.

Há outras histórias, como as que envolvem a Princesa Ratnavati, famosa por sua beleza e charme, mas também por ser amaldiçoada. Moradores locais acreditam muito nas lendas sobre o forte.

A entrada ao local é gratuita, e a melhor época para visitá-lo é entre os meses de setembro e fevereiro. Vale lembrar que, caso o viajante esteja de carro, ele terá que estacionar do lado de fora do forte e explorar a área a pé.

Além disso, a entrada só é permitida durante o dia. Segundo rumores, essa medida serve para proteger os visitantes dos fantasmas e espíritos que circulam pelo complexo.

Para dar mais um toque de terror durante a estadia na região, a apenas 30 minutos de carro do forte é possível encontrar o Ajabgarh Fort – seguindo a mesma linha de Bhangarh Fort, também abandonado e conhecido por ser amaldiçoado.

Os antigos moradores do forte fugiram do local após uma série de aparições fantasmagóricas e acontecimentos um tanto quanto estranhos. Pessoas começaram a repovoar os arredores, mas esse forte continua abandonado.

Vale se hospedar no Tree House Resort, em Chandwaji, localizado a 30 km de Bhangarh Fort. Relaxamento e paz estão garantidos durante sua estadia.

Cartago, Costa Rica

Cartago, a 45 minutos de carro da capital da Costa Rica, San Jose, é um exemplo de beleza natural, mas a cidade também guarda algumas “surpresinhas” para os visitantes. Isso porque ela é lar de alguns locais assustadores – mas igualmente fascinantes – como um hospital abandonado escondido em meio à mata.

El Sanatorio Duran – também conhecido como Mirador Sanatorium Carlos Dúran ou Finca Sanatoria Duran – foi construído na década de 1920 para tratar pacientes com tuberculose e está desativado desde os anos 1960.

Neste local, segundo relatos, as aparições de fantasmas são comuns – muitos alegam terem visto e ouvido crianças em prantos. Recentemente, o hospital abriu suas portas aos turistas interessados nas histórias macabras do local. O ingresso para entrar no antigo hospital custa apenas US$ 2.

O Vulcão Irazu, ainda em atividade, fica a apenas 20 minutos de carro do hospital e é famoso pelo lago verde formado em sua cratera. Mas tome cuidado ao visitar a região, já que rolaram algumas – ainda que pequenas – erupções durante os últimos 50 anos.

Um ótimo local para se hospedar, e que oferece muita conveniência em Cartago, é o Grandpas Hotel, localizado a 35 minutos de carro do Vulcão Irazu, e a apenas 15 minutos do El Sanatorio Duran.

Cayo, Belize

A caverna Actun Tunichil Muknal – também conhecida como ATM ou “a caverna mais assustadora de todo o mundo” – faz jus à sua reputação e à sua localização mística, com registros humanos de 1.000 anos atrás, mas aberta ao público apenas em 1998.

Localizada no distrito de Cayo, a caverna ATM faz parte de um sítio arqueológico Maia e conta com vários restos mortais e ossadas em suas câmaras. Sacrifícios humanos eram comuns durante a civilização maia.

Uma atmosfera de mistério e curiosidade cercam “La Doncella de Cristal”, uma jovem mulher que foi oferecida como sacrifício aos Deuses Maias. Com o passar dos anos, seu esqueleto se calcificou e deixou rastros brilhantes, que assustam algumas pessoas.

É importante mencionar que o local fica bem no meio da mata, e a caverna não é das mais fáceis de ser acessada. Ela está situada a uma hora de caminhada – entre rios e terreno acidentado – da Reserva Natural da Montanha de Tapir, e os turistas podem contar com a ajuda de um guia credenciado. Chegando lá, os visitantes terão que arregaçar as mangas e nadar aproximadamente um quilômetro até alcançar a caverna.

Para quem pretende visitar Belize, vale conhecer uma ruína maia. Essa antiga cultura também pode aterrorizar os viajantes mais sensíveis. Algumas das tradições dessa civilização incluíam o gosto peculiar pela técnica de encolhimento de crânios e de afiar os dentes em formatos bem pontiagudos. Bem perto da caverna ATM é possível escolher entre Cahal Pech ou Xunantunich.

Quanto à acomodação, o The Hidden Valley Inn and Reserve fica a uma hora e meia da Reserva Natural da Montanha Tapir (onde fica a caverna ATM), a apenas duas horas de carro de Xunantunich e uma hora e meia de Cahal Pech.

Central Java, Indonésia

O Lawang Sewu – “milhares de portas” no idioma local – está familiarizado às atividades paranormais. Originalmente construído em 1904 para abrigar o quartel general da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, o grandioso edifício em estilo europeu fica localizado em Semarang, Central Java e é conhecido entre os moradores locais como o lugar predileto dos fantasmas.

No passado, Lawang Sewu foi usado como um presídio pelos japoneses, e o porão do edifício foi palco de várias execuções.

Desa Wisata Lembah Kalipancur, uma curiosa vila que foi montada especialmente para entreter os viajantes, fica a 30 minutos de carro de Lawang Sewu. Um dos destaques da área é uma aeronave abandonada.

Perturbador, mas ao mesmo tempo fascinante, uma coisa é certa: os destroços do avião criam o cenário ideal para algumas fotografias exóticas. Central Java é uma região perfeita para ser explorada sobre quatro rodas.

Próxima dali está Ambarawa, uma cidadezinha pacata à beira de um lago, e Bandungan, que tem um clima mais ameno e oferece lindas vistas para as montanhas.

Se tem planos para se hospedar em Semarang, o Rooms Inc Hotel Pemuda fica a um pulo de Lawang Sewu e a aproximadamente uma hora de carro, tanto de Ambarawa como de Bandungan.

Os lugares mais incríveis para visitar no Halloween

Comemorado em 31 de outubro, o Halloween é celebrado de diferentes formas ao redor do mundo. O Dia das Bruxas pode ser uma boa pedida para visitar locais turísticos assustadores ou acompanhar atrações culturais temáticas. Em Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, a galera leva a data a sério, se fantasia e sai nas ruas festejando e pedindo doces.