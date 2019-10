Roteiro com as melhores atrações para conhecer no Jalapão

Redação



25/10/2019 | 08:48

O Parque Estadual do Jalapão é um destino para quem curte viagens de natureza, ecoturismo e aventura. Situado no estado do Tocantins, conta com rios, cachoeiras, lagoas de águas cristalinas, muito verde, dunas e formações rochosas.

Suas áreas mais turísticas estão próximas às cidades de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins. O melhor de tudo é que elas podem ser visitadas em qualquer época do ano.

A operadora de turismo Abreu preparou um roteiro com dicas desta região do Brasil. Confira.

Atrações para conhecer no Jalapão

A viagem começa em Palmas, capital tocantinense, que possui o aeroporto mais próximo do Jalapão. O ideal é reservar o primeiro dia para o trajeto e passar uma noite na cidade. Além de descansar, o viajante poderá conhecer um pouco do destino.

No dia seguinte, basta pegar a estrada até Ponte Alta do Tocantins. O trajeto tem 150 quilômetros e é asfaltado. Dali para a frente, no entanto, as estradas são de terra. Esse também é o último lugar do roteiro para adquirir itens essenciais para a viagem que possa ter esquecido, como protetor solar e repelente.

Apenas 15 quilômetros separam a cidadezinha do Cânion de Sussuapara, que possui paredões de pedra de 12 metros de altura e, ao fim da trilha, em um refúgio escondido, uma cachoeira refrescante.

A próxima atração é a Serra da Muriçoca, de onde é possível ver toda a imensidão do Jalapão e identificar a Serra da Jalapinha, a Serra do Espírito Santo e a Serra Geral da Bahia. Pode apostar: a vista é deslumbrante. Para dormir, o ideal é escolher um alojamento próximo à cidade de Mateiros.

No terceiro dia da viagem, os mais animados podem acordar cedo para ver o nascer do sol atrás da Serra do Espírito Santo. Mas o Jalapão não tem atrações apenas para observar, e sim muitas atividades para experimentar. Vale aproveitar a manhã para tentar praticar canoagem, rafting, rapel ou fazer uma trilha – seja a pé ou de bicicleta.

Praias e dunas

Outra sugestão é conhecer alguma das praias do Novo, um dos maiores rios com água potável do mundo. Ele tem um fundo de areia branquinha, que forma lindas praias de água doce, além de ser um ótimo lugar para tentar a canoagem.

Depois, é hora de ver de perto alguma das famosas dunas do Jalapão. Elas são formadas por areia de quartzo de cor dourada e, junto aos chapadões, veredas, falésias e lagoas, criam um cenário quase surreal.

Os famosos fervedouros do Jalapão

No quarto dia, o viajante poderá conhecer os fervedouros. Eles podem parecer poços de água cristalina, mas, na verdade, são a nascente de rios subterrâneos que, não tendo espaço para vazão da água, formam piscinas naturais. O curioso, no entanto, é que a pressão exercida pela água que jorra do lençol freático faz com que seja impossível afundar. Basta se jogar na água e curtir a sensação de flutuar sem esforço.

Há oito fervedouros em todo o parque, e todos ficam em propriedade privada. Alguns são abertos para visitação, como o Bela Vista, o Buritizinhos e o Fervedouro do Soninho. Aproveite para também conhecer a Cachoeira do Formiga, uma queda d’água que forma uma piscina natural verde-esmeralda e cristalina.



Vale uma visita à Cachoeira da Velha, a maior do Jalapão, no quinto dia. Ela tem formato de ferradura e está sempre caudalosa, em qualquer época do ano.

Não é permitido nadar, mas a paisagem é imperdível. Está aí, por sinal, uma boa escolha para encerrar o roteiro. Depois disso, é só arrumar as malas e, no dia seguinte, partir novamente em direção a Palmas. Já com saudade no peito.

Destinos naturais

