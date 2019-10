Renault tem receita de 11,296 bilhões de euros no terceiro trimestre

25/10/2019 | 08:27



A Renault registrou receita de 11,296 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2019, o que representa queda de 1,6% na comparação anual. Nos últimos três meses, a empresa vendeu 852.198 veículos, queda de 4,4% na mesma base comparativa.

A empresa afirma que o fechamento do mercado iraniano, em agosto do ano passado, pressionou a demanda por carros. "Se não fosse o Irã, a queda nas receitas teria sido de 1,8%", afirma a Renault. De acordo com o balanço da companhia publicado nesta manhã, o mercado automotivo global já recuou 3,2% no ano.

Às 08h25 (de Brasília), as ações da Renault cediam 0,89% no índice CAC 40, da Bolsa Paris. O índice, por sua vez, subia 0,13%, aos 5.691,97 pontos, na mesma marcação.