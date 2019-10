Barclays registra lucro líquido de 1,780 bilhão de libras no terceiro trimestre

25/10/2019 | 08:08



O Barclays informou hoje que registrou lucro líquido de 1,780 bilhão de libras no terceiro trimestre de 2019, uma alta de 10% quando comparado ao obtido em igual período de 2018, de 1,611 bilhão de libras.

Já a receita do grupo foi de US$ 5,54 bilhões de libras no período, aumento de 8% na comparação anual. O banco britânico, contudo, alertou que seus negócios no Reino Unido têm sido afetados pelo impasse do Brexit.

O índice de capital Tier 1 do Barclays, que mede a força do balanço do banco, estava em 13,4% no fim de outubro, acima dos 13,2% do fim de 2018.

Às 08h04 (de Brasília), as ações da Barclays subiam 1,56% no índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, que, na mesma marcação, operava em queda de 0,46%, aos 7.294,70 pontos.