Os países-membros da União Europeia (UE) concordaram hoje, em princípio, sobre a necessidade de conceder uma nova extensão para o Brexit - como é conhecido o processo para que o Reino Unido se retire do bloco -, que deveria entrar em vigor no próximo dia 31, segundo uma autoridade com conhecimento do assunto.

A UE, no entanto, só decidirá sobre o tamanho da extensão na segunda ou terça-feira, acrescentou a fonte. Fonte: Dow Jones Newswires.