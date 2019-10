Frente parlamentar defende política de desburocratização do varejo paulista

da Redação



25/10/2019



A Frente Parlamentar em Prol do Setor Varejista no Estado foi lançada ontem, na Assembleia Legislativa, com mote de discutir formas de desburocratizar e fomentar emprego e renda na área.

“Essa frente parlamentar tem o objetivo de desburocratizar o setor varejista, aumentar a competitividade e atrair nossos investimentos. Precisamos pensar em medidas que beneficiem a economia do nosso Estado e ampliem a oferta de empregos”, disse a deputada estadual Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, e coordenadora do bloco.

A tucana, que é líder do partido na Assembleia, disse que o governo do Estado, chefiado por João Doria (PSDB), tem pensado em ideias para reduzir processos burocráticos em toda economia paulista, mas é preciso que outros agentes promovam esse debate.

“Tenho muito orgulho de fazer parte de um time liderado pelo Doria. Sei o quanto ele está atuando para elevar a economia e ampliar a oferta de empregos. Além disso, ele não permite que nenhuma empresa deixe São Paulo por motivos de guerra fiscal. Estamos lutando para proteger o que é nosso, por direito”, comentou.

Participaram do lançamento da frente o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o prefeito de Severínia, Celso da Usina, Carlos Ely e Paulo Pompilio, ambos da Apas (Associação Paulista de Supermercadistas), e o secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Valter Moura.

“Por meio do diálogo é possível fomentar aquilo que é necessário, como a unificação de alíquotas e a redução de carga tributária. As legislações têm que vir para aprimorar as relações entre quem vende e quem compra, facilitando todo o processo”, defendeu Morando.

A frente debaterá melhorias para os setores de supermercados, indústria de eletrônicos e eletrodomésticos, vestuário, cosméticos, setor farmacêutico, entre outros.