Quem não tomar multa pode ter desconto no IPVA

25/10/2019 | 07:07



Projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa prevê desconto no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de até 15% para motoristas que não levarem multas. O benefício varia de acordo com o período sem infrações de trânsito, que vai de um a três anos. O texto agora segue para sanção do governador João Doria (PSDB).

De acordo com a proposta, os contribuintes que não levarem multas por um ano ganham desconto de 5% no imposto. Já quem ficar sem infração durante o período de dois anos seguidos tem direito à redução de 10%. Quem chegar a três anos sem multa, consegue 15% de desconto, que é o máximo permitido – caso o condutor continue sem infrações nos anos seguintes, ele mantém esse percentual.

O projeto é da deputada estadual Beth Sahão (PT). Segundo a petista, a concessão do benefício estimula os motoristas no respeito à legislação de trânsito e representa uma economia para as famílias. “Significa um desconto importante para as famílias, principalmente no início do ano, período em que elas possuem outras contas.”

Para a parlamentar, o desconto também se converte em economia ao Estado, principalmente na área da saúde, já que a expectativa é redução dos acidentes. “Quando há um estímulo, os motoristas ficam mais precavidos e tomam mais cuidados. A partir disso deve significar redução de acidentes. O governo pode alegar que deixa de arrecadar, mas isso se compensa pela economia dos deslocamentos que os acidentes representam nas despesas no Estado e da própria utilização do sistema de saúde. Isso sem falar nas vidas salvas. Se colocar na ponta do lápis, vale a pena”, estimou.

Beth afirmou que a expectativa é que o projeto seja publicado até a próxima semana. Ela pretende solicitar agenda com o governador para tratar do assunto. O Diário questionou o Estado, que afirmou que o texto ainda não chegou ao Executivo e, assim que isso acontecer, será avaliado.

Segundo informações da Secretaria da Fazenda, do IPVA arrecadado, 20% são destinados ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). O valor remanescente é repartido em 50% para o Estado e 50% para o município de registro do veículo, que deve corresponder ao local de residência do proprietário. Para os sete municípios da região foram repassados R$ 463,3 milhões até setembro deste ano.

A estimativa é que a arrecadação com IPVA no próximo ano atinja R$ 13,4 bilhões, correspondendo a 14,4% da receita total, estimada em R$ 239,1 bilhão.