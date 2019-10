Pinheiro e Bonome para a eleição de 2020

Raphael Rocha



25/10/2019 | 06:04



Há algumas semanas, Nilson Bonome, que teve passagens de destaque nos governos de Aidan Ravin (Podemos), em Santo André, e de Paulo Pinheiro (DEM), em São Caetano, comemorou o aniversário de 2 anos de seu filho caçula, em festa com a presença da classe política. A família Pinheiro estava no evento – com exceção de Gica, filha do ex-prefeito. Leandro, o outro filho de Paulo Pinheiro, compareceu e não escondeu de ninguém o entusiasmo em ver o pai candidato ao Palácio da Cerâmica novamente. Aos presentes, falava que o democrata ainda possuía viabilidade eleitoral e sugeriu que Bonome fosse o construtor desse projeto eleitoral. Bonome, com recente passagem pela prefeitura de Paulínia, tem dito que sua vontade é concorrer à Prefeitura de Santo André, tanto que, ao ver Leandro sugerindo essa parceria, desconversou.

Processo

O juiz Marco Mattos Sestini, da 2ª Vara Cível de Mauá, determinou que seja levantada lista de bens e rendimentos do prefeito Atila Jacomussi (PSB), da vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) e do ex-prefeito Donisete Braga (Pros), no âmbito da ação civil pública movida pelo Ministério Público da cidade contra o trio por má gestão do contrato com a FUABC (Fundação do ABC). A promotoria pediu o bloqueio de bens dos políticos para ressarcimento de eventual prejuízo às contas da Fundação. Atila, Alaíde e Donisete são acusados de não pagarem as parcelas integrais pelos serviços prestados e de utilizar politicamente a entidade para contratação de cabos eleitorais ou indicados de vereadores.

Polêmica – 1

Dirigente do PSB de Santo André, Donay Neto se envolveu em polêmica também em Mauá. A indicação de sua mulher, Márcia Costa Jacintho, para ser secretária de Habitação quando a vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) administrava a Prefeitura não foi digerida por aliados do prefeito mauaense, Atila Jacomussi (PSB). Quem circula no núcleo duro do governo Atila não entende os motivos pelos quais Donay tomou partido de Alaíde no vaivém de prefeitos de Mauá.

Polêmica – 2

Vale lembrar que Donay Neto é protagonista de outra celeuma no PSB, só que no de Santo André, com o ex-vereador Ailton Lima (PSB), pré-candidato do partido à Prefeitura em 2020. Donay foi visto em conversas com Fabrício Avamileno, filho do ex-prefeito João Avamileno (ex-PT), em diálogo que poderia envolver a filiação do ex-petista e apostar nele como prefeiturável no ano que vem. O impasse teve de ser resolvido pelo ex-governador Márcio França (PSB).

Alfinetada

Mauricio Gentofanti, conhecido de Maradona e cunhado do ex-vereador Ailton Lima (PSB), se filiou no MDB de Santo André. Curiosamente, chegou à nova casa alfinetando o parente. “Digo, categoricamente, que a esquerda na cidade é passado. PSB e PT estarão de mãos dadas, mas não comigo”, sentenciou. O MDB flertou com a candidatura de Ailton à Prefeitura no ano que vem, mas se distanciou e agora tem dito que apostará em nome próprio no pleito de 2020. Maradona foi candidato a vereador em 2016, pelo SD, na chapa de Ailton, e recebeu 1.010 votos.

Aprovação

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de autoria do deputado estadual Teonilio Barba (PT), de São Bernardo, que institui programa de conciliação de devedores mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). A proposta envolve possibilidade de parcelamento do passivo – a regra atual permite ao Estado retomar o imóvel após terceiro mês seguido de inadimplência. A matéria vai para sanção do governador João Doria (PSDB).