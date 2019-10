Obras da Casa da Gestante são retomadas em Santo André

Flavia Kurotori

Após três anos de atraso, as obras da Casa da Gestante do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, no Parque Novo Oratório, em Santo André, serão retomadas. A ordem de serviço foi assinada nesta noite pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). A previsão é que as instalações sejam entregues em maio de 2020.

Com foco no atendimento humanizado de mães e recém-nascidos, o prédio é um dos passos para que o Hospital da Mulher seja referência. “Já temos uma das melhores UTIs neonatal do Estado e a taxa de mortalidade infantil é baixa por causa do serviço de excelência prestado, queremos ser reconhecidos por isso”, afirmou o prefeito.

O prazo inicial para conclusão das obras, iniciadas em dezembro de 2015, era setembro de 2016. À época, a Secretaria da Saúde cidade justificou que a União tinha repassado apenas 20% do valor empenhado, portanto não foi possível finalizar a construção. A previsão de investimento total era de R$ 1 milhão, sendo R$ 653 mil da prefeitura e R$ 446 mil do governo federal. Ainda que o projeto não tenha sofrido alterações - aproximadamente 450 m2 com capacidade de atendimento a 20 mães -, houve ajuste do investimento municipal, que será de R$ 700 mil.