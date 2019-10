Policiais do 6º Baep prendem homem e apreendem droga em São Bernardo

Do dgabc.com.br



24/10/2019 | 20:03



Uma equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quinta-feira (24), em São Bernardo, além da apreensão de entorpecentes.

Durante patrulha no interior da comunidade da Vila São José e com apoio do helicóptero Águia , o indivíduo, que estava a pé, tentou fugir quando avistou os policiais. Ele tentou se livrar de uma bolsa que estava em sua posse enquanto corria, mas não teve sucesso. Nela, a equipe encontrou R$ 93 em espécie, além de 80 papelotes de cocaína, 87 trouxinhas de maconha, 50 pinos de cocaína e 83 porções de crack.

Ele foi encaminhado ao 6º DP (Baeta Neves), onde a voz de prisão foi ratificada e o caso foi registrado.