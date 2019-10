Marinho: de 9 a 10 de novembro governo envia primeiras medidas tributárias

24/10/2019 | 18:57



O secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou que o governo deve enviar ao redor dos dias 9 e 10 de novembro as primeiras medidas na área tributária. Segundo Marinho, o projeto do governo que deve atacar a simplificação do PIS/Cofins.

Segundo ele, o governo entendeu primeiro que precisava resolver a questão do déficit fiscal, que foi endereçada com a aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, a ideia do governo é depois compatibilizar o projeto do governo da reforma tributária com os textos que estão na Câmara e no Senado, em uma comissão mista. "Não vai ser fácil, mas podemos fazer", disse. "Na semana que vem, o ministro Guedes deve apresentar as medidas de pacto federativo, reforma administrativa e de manuseio do Orçamento na PEC em relação à regra de ouro."