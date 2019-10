Angelina Jolie fala sobre retirada dos seios: Fiz escolhas para melhorar minhas chances de ver meus filhos crescerem

24/10/2019 | 18:11



Nessa quinta-feira, dia 24, nossa querida Malévola abriu o coração para falar sobre câncer de mama. A atriz, colunista na revista americana TIME, escreveu sobre sua experiência com a doença e falou sobre as cirurgias preventivas que fez.

Após perder a avó e a mãe, a atriz realizou testes que revelaram que ela tinha 87% de chances de ter câncer de mama. Para evitar a situação, Angelina realizou uma mastectomia, além de ter removido as trompas e os ovários.

Simplesmente sinto que fiz escolhas para melhorar minhas chances de estar aqui para ver meus filhos crescerem e de conhecer meus netos. Minha esperança é dar o máximo de anos possível para as vidas deles e estar aqui para eles

, escreveu ela - que é mãe de seis filhos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox, de idades de 18 a 11 anos de idade, com Brad Pitt. Os dois anunciaram a separação em 2016.

Sua mãe, Marcheline Bertrand, morreu em 2007 com apenas 57 anos de idade, após uma longa batalha contra o câncer nas mamas e nos ovários.

Ela conheceu apenas alguns de seus netos e muitas vezes estava muito doente para brincar com eles. Agora é difícil para mim considerar qualquer coisa nesta vida quando penso em como seriam beneficiados com o tempo com ela, com seu amor e proteção. Minha mãe lutou contra a doença por uma década e chegou aos 50 anos. Minha avó morreu aos 40 anos. Espero que minhas escolhas me permitam viver um pouco mais, apontou.

A atriz também discorre sobre as suas cicatrizes e revela que usa adesivos com hormônios e faz exames regularmente.

Eu acho que as nossas marcas [das cicatrizes] nos lembram do que a gente superou. Elas fazem parte do que nos torna únicos. Eu vejo as mudanças no meu corpo, mas eu não ligo. Eu estou viva e por agora eu estou lidando com os problemas que herdei. Eu me sinto ainda mais conectada com as mulheres agora, relata.