Maiara mostra que proibiu cueca e sunga branca na mala de Fernando: Tira isso aí

24/10/2019 | 18:10



A sertaneja Maiara, dupla de Maraisa, vive brincando com o namorado, Fernando Zor, dupla de Sorocaba, nas redes sociais. E dessa vez não foi diferente. Enquanto uma amiga do casal arrumava a mala de Fernando para uma viagem de pesca, Maiara disse, nos Stories:

Você tá fazendo a mala do Fernando, pra ele viajar? Você tá de acordo com isso, com essa viagem?

Nisso, Fernando aparece com uma cueca branca na mão e brinca:

Põe essa cueca aqui. É a mais fina que eu tenho.

Maiara não curte muito o estilo para viagem e manda:

Branca? Não amor, essa cueca tá até quase caindo, não. Não amor, você não vai levar. Sunga branca está proibida na viagem de pesca, cueca branca também. Tira isso aí, tira.

O sertanejo até tenta argumentar que faz calor e a peça é fresca, mas perdeu a briga!