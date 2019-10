Mamma Bruschetta descobre câncer de esôfago: 'doença chata'

24/10/2019 | 17:38



A apresentadora Mamma Bruschetta confirmou o câncer em entrevista ao Fofocalizando na tarde desta quinta-feira, 24.

Mamma Bruschetta anunciou seu afastamento do programa do SBT, em 18 de setembro, para cuidar de sua saúde. No último dia 15 de outubro, a apresentadora falou sobre sua intenção em realizar uma cirurgia bariátrica para perder peso.

Foi justamente por conta desta operação que Mamma descobriu a doença: "Aproveitei a minha saída do Fofocalizando para começar a providenciar minha bariátrica, para perder peso. Em um desses exames, pediram para fazer uma endoscopia. Fui fazer e descobrimos um câncer no meu esôfago."

"Por ter sido descoberto recentemente ele está pequenininho, com 20 milímetros. Hoje eu acabei de fazer um outro exame que vai fazer com que eu faça a cirurgia para remoção dele endoscópica, mesmo", continuou a apresentadora.

Por fim, Mamma Bruschetta demonstrou otimismo em enfrentar o câncer de esôfago: "Tudo leva a crer que não vou precisar fazer uma cirurgia aberta, não vou precisar de quimioterapia, radioterapia. Ou seja, é uma doença chata, mas nada que vai me matar por enquanto. Estou muito viva e esperançosa!"